Dopo i lavori di ristrutturazione riapre l’ufficio postale di Villadossola

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Villadossola, al termine degli interventi di ammodernamento e ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane. L’iniziativa, pensata per rafforzare la coesione economica e sociale nei Comuni con meno di 15mila abitanti, punta a trasformare gli uffici postali in veri e propri sportelli di prossimità per i cittadini.

I lavori hanno interessato diversi aspetti della struttura: dal rinnovo dell’impianto di illuminazione alla nuova pavimentazione, dagli interventi di tinteggiatura ai nuovi arredi, fino alle postazioni ergonomiche e all’illuminazione a led a basso impatto energetico. A Villadossola è stata inoltre realizzata una seconda sala consulenza, ampliando così gli spazi dedicati all’assistenza al pubblico.

Accanto ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, allo sportello sono ora disponibili anche i servizi INPS e i servizi anagrafici. I cittadini possono richiedere fino a quindici certificati anagrafici e di stato civile, tra cui quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia e stato civile, sia in forma singola sia contestuale. I certificati, validi tre mesi, vengono rilasciati in formato non modificabile con logo del Ministero dell’Interno e QR code di autenticità.