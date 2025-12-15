Servizi domestici nel Vco: cresce il lavoro in nero tra le famiglie

Nel Verbano Cusio Ossola i lavoratori domestici regolarmente assunti sono 630, tra colf e badanti, secondo l’ultimo rapporto dell’associazione Domina. Nel 2024 le famiglie piemontesi hanno speso complessivamente 609 milioni di euro per servizi domestici, con una spesa media per nucleo familiare di 9.161 euro.

La maggioranza dei lavoratori domestici in Piemonte sono badanti (50,3%), con le colf che rappresentano il 49,7%. Tuttavia, dal 2021 al 2024 si registra un calo del 17,5% complessivo dei lavoratori regolari, con una diminuzione del 22,1% delle colf e del 12,4% delle badanti. Le famiglie regolarmente registrate sono 66.456, in calo del 15,7%.

Il fenomeno preoccupa soprattutto per il rischio di lavoro nero, stimato in Piemonte a circa 118.681 persone tra lavoratori e datori irregolari. La maggior parte dei lavoratori domestici sono donne, con oltre due terzi di origine straniera, principalmente dall’Europa dell’Est, e con età media di 51 anni.