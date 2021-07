Luca Ciurleo presenta ‘Sette storie di successi ossolani’

Mercoledì 21 luglio, alle ore 20:30, al parchetto di via Zonca a Villadossola l’antropologo Luca Ciurleo presenterà il suo nuovo libro ‘Costruire l’eccellenza. Sette storie di successi ossolani dalle sagre di paese alle tavole stellate’.

Nel suo libro, Ciurleo, racconta alcune storie di successo legate ai prodotti locali come ad esempio i formaggi ossolani e la polenta di Beura.

Non potevano mancare i prodotti De.Co. come gli gnocchi di Montecrestese e il fiorire di ristoranti stellati in terra d’Ossola.