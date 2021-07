Quali sono le migliori piattaforme per fare trading nel 2021

La scelta delle migliori piattaforme trading per districarsi in questo mercato può fornire agli investitori e a chi desidera speculare dei vantaggi effettivi. Il trading è un'area ad alto rischio del mondo degli investimenti in cui è possibile pagare per l'opzione di acquistare o vendere un titolo specifico a un prezzo prestabilito in una data futura. Sulla base delle fluttuazioni dei prezzi di mercato di tali titoli, il valore delle opzioni aumenta e diminuisce fino alla data di scadenza. Se vuoi scambiare opzioni, avrai bisogno di un conto di intermediazione che le supporti. Ogni piattaforma è unica e ha i suoi pro e contro, quindi è meglio capire cosa vuoi prima di iscriverti a un broker.

Che cos'è il trading

Il trading è una forma di investimento attivo in cui i trader scommettono sul valore futuro di asset specifici, inclusi azioni, fondi e valute. Invece di acquistare e detenere direttamente l'attività sottostante, detieni un contratto che ti dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere quell'attività a un prezzo specifico in una data e ora futura specifica. Ora, se la tua previsione è giusta e l'asset sale o scende oltre il valore specificato nel tuo contratto di opzione, la tua opzione è "in the money" e puoi esercitarla per un profitto. Se la tua scommessa è sbagliata, la tua opzione diventa inutile.

Fare trading può essere molto complesso. Può utilizzare più condizioni e i prezzi di mercato cambiano quasi costantemente durante il giorno di negoziazione, o anche 24 ore al giorno in alcuni mercati. Ciò rende il trading di opzioni molto rischioso rispetto agli investimenti a lungo termine in fondi comuni di investimento, ETF o anche molti titoli. Ti consigliamo di essere coinvolto nel trading di opzioni solo se capisci cosa stai facendo e puoi tollerare i rischi coinvolti.

Tastyworks è un'intermediazione high-tech che offre ai trader di opzioni l'accesso a strumenti per analizzare ed entrare rapidamente negli scambi. Offre piattaforme di trading desktop, browser e mobili con funzionalità simili, indipendentemente da quale utilizzi. Dispone inoltre di strumenti unici che potrebbero aiutarti a prendere decisioni di trading al volo, compresi i tiri rapidi per le posizioni sulle opzioni e gli aggiustamenti rapidi degli ordini. La piattaforma ti dà anche accesso a video di commercianti di tasteworks che eseguono operazioni di opzioni, discutono di strategie e condividono ricerche.

Le opzioni su azioni e fondi negoziati in borsa (ETF) non hanno commissioni di base e richiedono una commissione di $ 1 per contratto quando si apre un'operazione (massimo $ 10 per "gamba" di operazione), che è un'operazione che si svolge in un ordine con più di un componente ). Non vi è alcuna commissione per chiudere una posizione di opzione. Le opzioni sui futures costano $ 2,50 per contratto da aprire, senza commissioni di chiusura.

Etrade è una delle più antiche società di brokeraggio online e offre un'eccellente esperienza complessiva di trading di opzioni. I trader attivi godono di un prezzo basso di 50 centesimi per contratto su azioni o opzioni ETF quando effettuano almeno 30 operazioni a trimestre, o 65 centesimi ciascuna, per operazioni meno frequenti. Etrade non addebita quando chiudi un'opzione su azioni al prezzo di 10 centesimi o meno.

La grande attrazione di Etrade è la sua piattaforma, che include strumenti di analisi avanzati, grafici, analisi del rischio e altre funzionalità importanti per i trader di opzioni. Etrade supporta strategie di opzioni avanzate come le cosiddette farfalle, condor, farfalle di ferro e condor di ferro, put nudi e chiamate nude, sebbene sia necessaria l'approvazione per accedere a queste strategie più rischiose. Con il supporto dedicato ai trader di opzioni, strumenti eccellenti e prezzi competitivi per i trader attivi, Etrade è una scelta forte per i trader di opzioni.

Interactive Brokers è uno dei migliori broker per trader di opzioni avanzati e attivi. Sebbene offra account di livello professionale, anche quelli di noi senza milioni in gestione possono trovare le nostre esigenze ben coperte da Interactive Brokers. La maggior parte degli investitori e dei trader fai-da-te potrebbe voler iscriversi al conto IBKR Lite, che include operazioni gratuite di azioni ed ETF e nessuna commissione di base per le negoziazioni di opzioni. IBKR Lite ha un prezzo fisso per le opzioni. Se sei un trader ad alto volume, potresti voler passare a IBKR Pro. Il livello Pro ti dà accesso a opzioni di prezzo fisse oa livelli e orari di trading più lunghi.