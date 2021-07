"Il Punto Nascite è chiuso, da Icardi e Preioni solo una 'Supercazzola'"

L’Assessore Icardi e il Consigliere Preioni cercano di confondere le carte, e la nostra comunità, con dichiarazioni e annunci che assomigliano a barzellette. Ci dicono che il Punto nascite non è mai stato sospeso e tanto meno chiuso ma contemporaneamente si smentiscono confermando che si partorisce solo in emergenza. Poi ci raccontano che lavoreranno per far cambiare i parametri ministeriali e che pensano di fare dei bandi per reperire personale medico, bandi che richiedono mesi e che molto probabilmente, in questo quadro, andranno deserti.