Punto nascite, Cristina (Fi): “Soddisfazione dopo le ultime dichiarazioni dell'assessore Icardi”

Soddisfazione dell'onorevole di Forza Italia Mirella Cristina dopo le ultime dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi sul futuro del punto nascite di Domodossola. Il numero uno della sanità piemontese ha spiegato di non aver mai voluto chiudere il servizio, ha ricordato che le urgenze sono sempre state garantite ed ha aggiunto che si lavorerà per potenziarlo in sicurezza.

“Ero certa che la Regione Piemonte, sempre attenta alle realtà medio/piccole, con un presidente non certo torinocentrico e che ha sempre dimostrato grande vicinanza al territorio, non ci avrebbe lasciati soli - dichiara Cristina -. Anche questa volta ha raccolto le esigenze espresse dal territorio e rivendicate da tutto il Centro Destra. Questo rende merito alla Regione ed auspico una costante attenzione della stessa sulla sanità del Vco. Una sanità che deve necessariamente diventare un'eccellenza pari a tante già presenti in Piemonte. Forza Italia - ha concluso la deputata azzurra - monitorerà sempre perché i diritti dei cittadini del Verbano Cusio Ossola siano sempre garantiti e difesi dalla politica”.