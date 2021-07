Riapertura del punto nascite, FdI: “Ora la Regione sia rapida”

“Sentite le intenzioni espresse dall’Assessore alla Sanità regionale rispetto alla riapertura del punto nascite di Domodossola, chiediamo che si attivi un percorso veloce così da permettere che tale riattivazione avvenga in tempi fin da ora certi e ravvicinati. L’ordine di grandezza temporale non può essere quello dei mesi”. Così in una nota inviata agli rgani di stampa il responsabile del Circolo territoriale Fratelli d’Italia di Domodossola, Angelo Tandurella.