Punto nascite chiuso o aperto? Assunzione di personale o appalto ad una cooperativa? Pizzi chiede certezze e chiarezza

Un ordine del giorno a firma del sindaco di Domodossola per la riapertura immediata del Punto Nascite. Sarà uno dei punti in discussione nel prossimo consiglio comunale, convocato giovedì prossimo.

Un ordine del giorno dove Lucio Pizzi ripercorre le ultime settimane. Il sindaco domese snocciola data per data le dichiarazioni dell'assessore alla sanità piemontese Icardi e del capogruppo leghista Alberto Preioni.

“Abbiamo ascoltato tutto e il contrario di tutto” si legge nell'ordine del giorno nel quale il sindaco chiede “.....una riapertura del Punto nascite dell'Ospedale San Biagio di Domodossola (o, soluzione ancor più auspicabile, dei reparti afferenti il Dipartimento materno infantile) che sia immediata, definitiva e confermata da atti deliberativi degli organi competenti”.

Pizzi infine chiede che “....si provveda ad inviare copia di questo Ordine del giorno a tutti i Sindaci dell'Ossola per essere portato all'attenzione dei rispettivi Consigli Comunali”.





Ecco il testo integrale dell'Ordine del Giorno:



ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Riapertura immediata del Punto nascite dell'Ospedale San Biagio di Domodossola



IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO

Che durante la pandemia il servizio del Punto nascite dell'Ospedale San Biagio di Domodossola è stato sospeso, con la solenne promessa dell'Assessore Regionale alla Sanità, Luigi Icardi, e della Direttrice Generale dell'ASL VCO, Chiara Serpieri, di riattivarlo appena fosse passata la fase più critica dei ricoveri da COVIDI9



RICORDATO

Che abbiamo invece assistito ad un desolante susseguirsi di dichiarazioni contradditorie, che si può così sintetizzare:

- il 17 maggio il Sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, scrive alla Direttrice Generale dell'ASL VCO chiedendo la riattivazione del Punto nascite, senza ricevere alcuna risposta

il 12 luglio il Sindaco Pizzi scrive àncora alla Direttrice Generale dell'ASL VCO chiedendo nuovamente la riattivazione del Punto nascite

- il 14 luglio la Direttrice Generale dell'ASL VCO risponde dichiarando che il Punto Nascite "non è chiuso e nemmeno sospeso" - l'Assessore !cardi dichiarava a "La Stampa", venerdì 16 luglio, che il Punto nascite è chiuso e non verrà riaperto

- sempre venerdì 16 luglio il Consigliere dichiarazioni dell'Assessore (cardi

Preioni si dichiara sorpreso dalle

il 20 luglio l'Assessore !cardi dichiara che le sue affermazioni sono state travisate e che il Punto Nascite non è mai stato sospeso né chiuso ma contemporaneamente si contraddice confermando che si può partorire solo in emergenza, aggiungendo che lavoreranno per riattivare l'attività non in urgenza tramite un percorso che richiede la variazione di parametri ministeriali e l'emissione di bandi di assunzione del personale

- nello stesso giorno anche il Consigliere Preioni rilascia le stesse dichiarazioni dell'Assessore (cardi - il 21 luglio il Consigliere Preioni dichiara a Ossola24.it che "E' sistemata la questione del Punto nascite, vien riaperto al 100%. Abbiamo dato mandato al direttore generale dell'ASL di provvedere a fare un bando, serve probabilmente una cooperativa per gestirlo per la scarsità di medici in questo momento in Italia."



EVIDENZIATO

Che abbiamo ascoltato tutto ed il contrario di tutto





SOTTOLINEATO

Che certamente è accaduto il contrario di ciò che era stato promesso e che il Punto nascite è stato chiuso ed è tutt'ora chiuso CONSIDERATO Che è necessario tutelare le aree più deboli, come sono quelle montane



RICORDATO Che praticamente in tutti i Consigli Comunali dell'Ossola è stato più volte ribadito l'impegno a non accettare alcuna depauperamento dell'Ospedale San Biagio di Domodossola ma anzi a rafforzarne la funzionalità

Che non è neanche lontanamente immaginabile che ancora una volta vengano disilluse le aspettative del nostro territorio



SI DELIBERA DI IMPEGNARE IL SINDACO

Affinché metta in campo ogni azione possibile finalizzata ad una riapertura del Punto nascite dell'Ospedale San Biagio di Domodossola (o, soluzione ancor più auspicabile, dei reparti afferenti il Dipartimento materno infantile) che sia immediata, definitiva e confermata da atti deliberativi degli organi competenti

Affinché ribadisca le nostre istanze presso tutti gli organi competenti e interessati, mettendo in campo ogni azione possibile finalizzata ad impedire qualsiasi depauperamento dell'Ospedale San Biagio

Affinché si provveda ad inviare copia di questo Ordine del giorno a tutti i Sindaci dell'Ossola per essere portato all'attenzione dei rispettivi Consigli Comunali

Affinché si provveda ad inviare copia di questo Ordine del giorno all'attenzione degli organi competenti e interessati nonché agli organi di informazione.