L'unione fa la forza. A settembre in Ossola i Mondiali di Skyrunning

L'unione fa la forza. E, soprattutto, consente di raggiungere grandi risultati, anche a livello organizzativo. Nata quasi per gioco, la candidatura ossolana per i Mondiali di Skyrunning ha centrato il bersaglio grosso: sarà infatti l'Ossola ad ospitare la manifestazione iridata nel 2022.

Dopo le edizioni in Spagna, Scozia e Francia, il nostro Paese torna ad essere il centro di gravità della disciplina. Già questa mattina, dopo l'annuncio di ieri a Domodossola, il comitato organizzatore si è messo in moto insieme ai vertici della federazione mondiale per muovere i primi passi.

E il programma è già stato abbozzato: il 9 settembre il tracciato della Rampigada di San Domenico, con qualche modifica, assegnerà il titolo iridato della Vertical. Il giorno dopo il percorso della Veia Sky Race di Bognanco decreterà le medaglie del Mondiale di Sky Race, mentre domenica 11 sarà l'alta Val Formazza, con percorso della But, ad ospitare il Mondiale della Sky Race Ultra.

"Abbiamo dimostrato- il commento all'unisono di Alessandro Bragoni, Gianluca Barp ed Ivan Svilpo- che quando si lavora in sinergia, con proposte accattivanti, il nostro territorio può essere vincente. Questi mondiali rappresentano una stroardinaria occasione di sviluppo e promozione turistica: la speranza è che tutti ne comprendano la portata e ci aiutino concretamente".

La base logistica, con il villaggio del mondiale, sarà Domodossola, dove ci saranno tutti gli eventi collaterali.