Partito il week end del 2 Laghi. Occhi puntati su Caffoni

Iniziato oggi pomeriggio con lo shakedown non cronometrato sul tratto di Trontano il Rally dei 2 Laghi. Il fine settimana motoristico in Ossola proseguirà domenica dove si correranno 6 speciali per decretare il vincitore dell'edizione di quest'anno. Occhi puntati sull'immancabile Davide Caffoni, navigato da Minazzi, con cui ha vinto nei giorni scorsi il Rally Lana.

Si correrà con l'incognita del meteo, visto che le previsioni danno pioggia intensa per domenica.

Start alle 8:01 e poi Fomarco alle 8:27, Montecrestese alle 9:07 e San Domenico Ski alle 9:47. Riordino (9:58) ed assistenza (12:46) si svolgeranno a Domodossola prima della ripetizione dei tre tratti rispettivamente alle 13:57, 14:37 e 15:17. L’arrivo, con premiazione sul palco, è programmato a Varzo a partire dalle 17:31.