Rinviato al 31 luglio a Domobianca365 il Trofeo del Donatore AVIS Memorial Aldo Molari

In via precauzionale, alla luce delle previsioni meteorologiche avverse, con previsione di temporali, è stata rinviata a sabato 31 luglio la 14° edizione del “Trofeo del Donatore AVIS, Memorial Aldo Molari”, inizialmente prevista per sabato 24 luglio, nella splendida cornice dell’Alpe Lusentino, grazie alla collaborazione tra i gruppi Domobianca 365, AVIS Ossolana e Atletica AVIS Ossolana.

L’evento avrà luogo sempre dalle ore 17:30, orario in cui sono previsti il ritrovo e l’inizio delle iscrizioni. Alle 18:40 è previsto un minigiro di circa 800 metri, gratuito, per bambini sino a 12 anni con omaggi sino a esaurimento per tutti i partecipanti e diversi riconoscimenti.

Alle 19:00 partirà la camminata non competitiva di 8 km a staffetta, dove ciascuno dei due concorrenti correrà per una sola volta un circuito di 4 km. Dal nuovo parcheggio del Lusentino, si salirà gradualmente in direzione dell’alpe Foppiano per immergersi nell’incantevole pineta che d’inverno funge da pista da fondo. Infine la discesa con ritorno al parcheggio, dove avverrà il cambio del testimone. L’iscrizione è di € 6,00 a coppia.

Previsti riconoscimenti alle prime 3 coppie arrivate per ciascuna categoria (femminile, maschile e mista) e al gruppo più numeroso. Molti i premi a sorteggio, per tutti i partecipanti e per 2 donatori avisini, grazie alla generosità di Domobianca 365, AVIS Ossolana e di tante aziende locali.

La serata proseguirà con un “Pasta Party”, aperto a tutti, e musica con DJ, organizzati dal gruppo Domobianca 365.

La manifestazione sarà soggetta alle norme anti Covid, quindi divieto di assembramenti e partenza della 8 Km con la mascherina per almeno 500 metri. Gli organizzatori vi aspettano numerosi, per una serata di divertimento e allegria, ricordando che è sempre un buon giorno per donare il sangue.

Informazioni sul sito www.atletica-avis-ossolana.it