Punto Nascite riattivato dal 1 settembre anche per i casi non urgenti

Nell’attuale contesto normativo oltre che in considerazione del periodo di emergenza Covid, il punto nascite di Domodossola é stato oggetto di riorganizzazione, in ragione della necessità prevalente di garantire percorsi assistenziali sicuri e appropriati. Presso il presidio di Domodossola è stata ed è tuttora garantita, pur con difficoltà logistiche ed organizzative rilevanti, la presa in carico del parto in emergenza, adottando una serie di iniziative e protocolli organizzativi e clinici idonei a garantire il servizio.

E’ presente nelle ore diurne, tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 una guardia medica ostetrico-ginecologica con supporto ostetrico; è attivabile, nelle ore notturne dalle 20 alle 8.00 un intervento medico ginecologico con supporto ostetrico presso i locali dedicati. Nelle ore diurne, preferibilmente, le signore in imminenza di parto vengono indirizzate alla sede ospedaliera di Verbania, dove sono state conservate disponibili stanze di degenza pre e post parto e la struttura di pediatria in assetto di normalità di servizio.

E’ stato predisposto un percorso di presa in carico della gravidanza per garantire i seguenti obiettivi: - assicurare un supporto alla donna in caso di dubbi, necessità o altro; - assicurare l'attivazione dei percorsi più appropriati; - accompagnare la donna nelle diverse fasi della gravidanza, in particolare le ultime; - ridurre i possibili accessi inappropriati alle strutture; - assicurare la massima e pronta risposta alle condizioni di emergenza.

Per i piccoli pazienti in età pediatrica presso il presidio di Domodossola da mercoledì 14 luglio 2021 è stato ripristinato, presso la sede MCU/DEA PS, l'area dedicata ai pazienti in età pediatrica che necessitano di un periodo di osservazione sulla base di criteri clinici definiti dal protocollo aziendale. L'assistenza infermieristica è assicurata dal personale MCU/DEA PS con il supporto, se necessario, di personale con competenza infermieristica pediatrica.

E’ attivo, in via sperimentale, da lunedì 19 luglio 2021 una “Centrale operativa Ostetrica " 24 ore su 24, sette giorni su sette, gestita da personale Ostetrica operante presso la SOC Ostetricia Ginecologia, con il supporto del medico Ginecologo. Il servizio dispone di un numero di telefono dedicato.

Contestualmente, in via sperimentale, specificatamente sull'area dell'Ossola viene implementato un servizio di " Recall Ostetrico ", settimanale a decorrere dalla 36 settimana di gestazione assicurato dal personale Ostetrico in servizio presso il presidio di Domodossola.

E’ stato predisposto un programma di presa in carico attiva, da parte della equipe ostetrica, sia territoriale sia ospedaliera, che consenta di anticipare per quanto possibile i casi di emergenza e di gestire un accesso presso la sede ospedaliera più idonea per il caso, soprattutto quando si tratti di donne che non hanno seguito il percorso nascita aziendale.

A causa della carenza di medici specialisti in Ostetricia Ginecologia il Direttore della SOC Ostetricia Ginecologia dell’ASL VCO aveva richiesto l’attivazione di una procedura di gara per il servizio di assistenza medica ostetrico / ginecologica presso il Presidio Ospedaliero di Domodossola.

Con atto deliberativo n. 925 del 17/12/2020 è stato affidato, mediante procedura negoziata, il servizio di assistenza medico / ginecologica presso il Presidio Ospedaliero di Domodossola per un periodo di sei mesi, con decorrenza dall’attivazione del servizio, alla Società Medical Line Consulting Srl di Roma. Detto appalto per la situazione pandemica della prima parte dell’anno non è stato attivato.

La Società affidataria, interpellata per le vie brevi, ha comunicato che se nulla diversamente interviene, sarebbe nelle condizioni di mettere a disposizione gli specialisti garantendo l’attivazione dell’attività del Punto Nascita anche per i casi non urgenti dal 1 settembre 2021.

Ciò consentirebbe la possibilità di attivare nel frattempo una procedura di affidamento del servizio che possa garantire la continuità per un periodo più lungo del servizio stesso.