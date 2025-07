Villadossola, crescono le difficoltà a trovare un 'medico di famiglia'

‘’Il mio medico va in pensione e ho difficoltà a trovarne un altro libero’’. Chi ci scrive è un villadossolese che ci segnala di aver fatto una ricerca dei professionisti liberi a Villadossola, dove la ‘’pattuglia’’ dei medici di famiglia si è notevolmente ridotta e dove a fine luglio lascerà anche il dottor Daniele Polloni.

Da fine luglio, a Villadossola, rimarranno attivi 5 medici, ma i pazienti del dottor Polloni non potranno sceglierli a meno che non facciano la ricongiunzione famigliare: devono infatti avere un famigliare già assistito da uno di loro per potere accedere.

Dieci medici lavorano sulla vicina piazza di Domodossola, ma anche qui solo 4 hanno posti disponibili: gli altri no, a meno di una ricongiunzione familiare.

I villadossolesi potrebbero allora optare per farsi curare a Beura - due medici in servizio - , ma la situazione è la stessa.

Resterebbero, ai pazienti che restano senza assistenza a Villa, i cinque medici a disposizione a Crevoladossola, dove sono in servizio sette medici: uno però va in pensione ad agosto e un altro non ha posti disponibili.

Oppure ‘guardare’ a Pallanzeno, dove su due medici: uno ha ancora posti liberi.

Il grido di allarme era stato lanciato anche dall'amministrazione comunale nelle scorse settimane.