Amministrative, Preioni: “A Domo la Lega potrebbe correre da sola” VIDEO

"C’e un limite a tutto, c'è una dignità. Potremmo anche correre da soli". Lo afferma Alberto Preioni, capogruppo leghista in regione in circa mezz'ora di auto intervista su Facebook nella quale critica chi lo ha attaccato con "insulti immotivati’" e ''senza rispetto per la Lega che ha dato molto".

Preioni annuncia una possibile azione solitaria della Lega alle prossime amministrative di Domodossola, decisione che sarà presa a fine settimana "anche se spiace perché a Domo si è fatto molto. Faremo una scelta solitaria o come centrodestra. E' una scelta dolorosa, ma ci vuole una cultura della squadra. Basta la cultura dell’io, io, io...., dell’essere convinto di essere un campione del mondo , un fenomeno. Noi potremmo mettere in campo un nostro candidato perché abbiamo persone di valore".

Un chiarimento Preioni dice di averlo chiesto al sindaco Lucio Pizzi "dopo gli insulti ricevuti senza motivo perché poi i problemi li abbiamo risolti".

Parla anche delle dimissioni dei consiglieri e dell’assessore a Domodossola. "Tre persone che hanno tradito in maniera vile - dice - dopo che avevamo trovato una soluzione sul punto nascite. Sono amareggiato perché c'era stima, amicizia reciproca. Ma in politica si deve avere le spalle larghe. Una cosa da fare è quella di rispettare l’elettore. Noi, Domodossola, l'abbiamo sempre difesa nei fatti. E ora spiace che qualcuno venga ammaliato dalla sirene della strumentalizzazione".