Giacomello: "Pizzi è stato un sindaco che si è battuto per Domodossola"

In apertura del consiglio comunale di giovedì sera ci sono stati i saluti e i ringraziamenti da parte del presidente del consiglio e della capogruppo della lista Lucio Pizzi sindaco, Gabriella Giacomello.

Il presidente Gianluigi Bottaro ha ringraziato il sindaco, gli assessori comunali e i consiglieri e i capigruppo . “È stato un periodo difficile -ha detto- come presidente ho guidato più riunioni in teleconferenza che in presenza. È quindi importante potervi salutare dal vivo, mi riempie di gioia, vi auguro che le prossime si svolgano tutte guardandosi in faccia. Ricoprire questo ruolo è stato un onore".

Giacomello ha ringraziato Lucio Pizzi, uomo e sindaco. “Lucio Pizzi – ha detto – è un uomo che crede sempre in quello che fa, e che cerca di farlo al meglio. In questi cinque anni mi ha insegnato che bisogna aver coraggio, che non ci sono spazi per incertezze o tentennamenti. Mi ha insegnato che anche gli avversari sono importanti, sono uno sprone a fare cose che altrimenti pensi di poter rimandare, servono a superare i propri limiti ed anche a correggere i propri errori. Il secondo ringraziamento lo rivolgo al sindaco Lucio Pizzi, un politico leale con i suoi avversari fedele alla sue idee. Un sindaco amato, capace e leale che in questi anni ha dimostrato che a fare la differenza è il modo in cui si affrontano i problemi, la nostra vita non dipende sempre dalle azioni di qualcun altro, dipende soprattutto da come decidiamo di reagire e dal coraggio in cui affrontiamo le situazioni. Non ti sei mai interrogato di come alcune scelte – ha concluso Giacomello - avrebbero impattato sull'aspetto elettorale ma hai combattuto per dare corpo alla tua visione di Domodossola”. Ha quindi ringraziato gli assessori e i consiglieri e ha ricordato Davide Bolognini: “Mancherai nella prossima campagna elettorale, ci saremmo divertiti".