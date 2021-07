Pizzi in consiglio: "La mia non è propaganda, ad oggi non ho visto alcun atto deliberativo sulla riapertura del Punto Nascite" VIDEO

E' stato votato ieri l'ordine del giorno che impegna il sindaco a mettere in campo ogni azione affinchè vengano riaperti il Punto Nascite o i reparti afferenti al Dipartimento materno infantile. Non hanno partecipato alla votazione i consiglieri del Movimento 5 stelle Luca Coppa e Simona Pedroli e la consigliera di Forza Italia Marina Oliva quest'ultima non condividendo le critiche alla Regione da parte del sindaco. Il Punto Nascite sarà poi anche al centro di una riunione a porte chiuse convocata da Lucio Pizzi che si terrà martedì sera con i sindaci Ossolani nell'ex sala Falcioni. “A questa città ho dato l'anima” ha detto Pizzi, in particolare rivolto al Movimento 5 stelle, che aveva definito propaganda la discussione in consiglio sul Punto Nascite. Il Movimento aveva inoltre anche preannunciato un interrogazione urgente da parte dei loro rappresentanti in Regione .

“Non è propaganda. - ha detto Pizzi - è capitato adesso, altrimenti l'avrei evitato. Non so quanti di voi al mio posto a due mesi dalle elezioni con la possibilità di andare tranquillo alla tornata elettorale, avrebbero tenuto un livello di confronto così acceso. Non voglio accendere la polemica non mi interessa farlo, per ottenere un risultato serve però accendere i riflettori”. La lettera dell'Asl che annuncia la riapertura del Punto Nascite dell'Ospedale domese al primo settembre è stata oggetto di una riflessione da parte di Pizzi, non tranquillo visti i troppi condizionali presenti nella comunicazione dell'Asl.

Il sindaco ha fatto la cronistoria delle varie telefonate e lettere intercorse con la direzione sanitaria da maggio e della telefonata con il consigliere regionale della Lega Alberto Preioni per sollecitare l'apertura. Ha citato i due casi di parti in emergenza. Con la lettera dell'Asl alla mano ha espresso i suoi dubbi e le sue preoccupazioni.

“Non c'è nessun atto deliberativo – ha spiegato - che dica che il servizio viene riaperto e contiene troppi verbi al condizionale”. Il primo cittadino ha letto la parte conclusiva della lettera che recita : “La Società affidataria, interpellata per le vie brevi, ha comunicato che se nulla diversamente interviene, sarebbe nelle condizioni di mettere a disposizione gli specialisti garantendo l’attivazione dell’attività del Punto Nascita anche per i casi non urgenti dal 1 settembre 2021”. “ Per vie brevi – ha puntualizzato Pizzi – vuol dire che siamo a telefonate. Per cui noi ci lo auguriamo che il Punto Nascite venga riaperto ma fino ad allora staremo con il fiato sul collo di Asl e Regione. Diversamente come si può pensare di dire ad un territorio: vi realizziamo un ospedale nuovo e intanto chiudiamo un servizio?”.

L'ordine del giorno è stato approvato e sarà anche inviato a tutti i sindaci ossolani.