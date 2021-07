Strappo di Forza Italia sulla sanità: Marina Oliva non vota l'ordine del giorno sul Punto Nascite

Ancora una volta la sanità torna al centro del dibattito politico pre elettorale. Ancora una volta, come già accaduto negli ultimi 20 anni, la tematica in Ossola lascia strascichi pesanti anche tra partiti e forze politiche alleate.

Non ha stupito più di tanto l'abbandono dell'aula dei consiglieri del Movimento 5 Stelle al momento del voto sui due ordini del giorno, uno sull'ospedale nuovo presentato da Claudio Rapetti Lombardo e uno sul Punto Nascite del sindaco Pizzi.

Stupisce, ma fino ad un certo punto, invece la presa di posizione di Marina Oliva (Forza Italia) che ha deciso di abbandonare l'aula al momento del voto sull'ordine del giorno presentato dal sindaco a difesa del Punto Nascite, motivando la scelta con la non condivisione sul punto in cui si critica la Regione per il suo operato. Poche settimane fa la consigliera domese e la deputata forzista Mirella Cristina avevano appoggiato la battaglia di Pizzi sul Punto Nascite, l'altro ieri, nel pieno del terremoto in casa Lega, le dichiarazioni che lasciavano presagire un cambio di rotta “pronti a cercare un altro candidato se necessario”. E ieri sera la presa di posizione di Marina Oliva.