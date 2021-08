Vanzone, installata una colonnina per auto elettriche

A Vanzone è entrata in servizio la prima colonnina per la ricarica delle auto elettriche.

Della nuova installazione ne parla il sindaco Claudio Sonzogni: «Da qualche giorno è in funzione il nuovo innovativo servizio pubblico che era oramai divenuta un’inderogabile necessità».



Si tratta di una stazione di ricarica per due veicoli elettrici contemporaneamente. Stazione ad alta resistenza: potenza pari a 22 kW garantita da entrambe le prese. Conforme alla normativa per le installazioni nei luoghi pubblici. Potenza configurabile da 3,7 a 22 kW con differenziale di Tipo B. Ricarica intelligente, completa di autenticazione RFID dell'utente (Chiave di accesso personale).



Sonzogni conclude: «Quella installata nel nostro paese è una stazione di ricarica compatibile con tutte le auto elettriche attuali e future. È stata ubicata nella parte bassa del posteggio attiguo all’area cimiteriale. Assai contenuto il costo della ricarica fissato in 0,45 centesimi al kw».