Furti in appartamento: tre cittadini romeni arrestati in Canton Ticino

Tre arresti per furto nel Locarnese. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno reso noto che nei giorni scorsi sono stati arrestati un 34enne, un 32enne e un 31enne, cittadini romeni residenti in Romania.

Il 34enne e il 31enne, grazie alla collaborazione di un cittadino, sono stati fermati lo scorso 3 agosto a Contone da agenti della Polizia Intercomunale del Piano, poco dopo aver effettuato un furto in un'abitazione (dove aveva rubato denaro e gioielli). Il 31enne è stato invece fermato il 4 agosto a Grancia da agenti della Polizia cantonale grazie alle attività d'indagine.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto, danneggiamento e violazione di domicilio. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l'eventuale responsabilità degli arrestati in furti registrati nelle ultime settimane in Ticino e in particolare nel Gambarogno. L'indagine è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.