Trentunenne tailandese annega a Lavertezzo

Ieri poco prima delle 14.30 a Lavertezzo in zona Ponte dei Salti vi è stato un annegamento. Stando a una prima ricostruzione, una 31enne cittadina tailandese residente nel canton Lucerna stava nuotando nel fiume. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è stata trascinata a valle dalla corrente per poi non più riemergere. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, sono intervenuti il Gruppo Sub Verzasca, i soccorritori del SALVA e della REGA. Il corpo della donna è ancora oggetto di ricerche. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team