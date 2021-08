Cristina (FI): "Tutti si muovono verso l’Europa e le larghe intese, Pizzi no"

E' di Forza Italia la prima reazione dopo la notizia che il sindaco Lucio Pizzi correrà alle prossime amministrative da solo. Mirella Cristina interviene annunciando che il partito si sta organizzando.

Il Sindaco uscente Pizzi vuole autogestire Domodossola. Quando tutti si muovono in apertura verso i più ampi spazi di intenti, verso sinergie comuni per il bene collettivo, quando tutto si apre verso l’Europa e le larghe intese, Pizzi si muove con l’intento di ghettizzare Domodossola e le valli che la circondano isolandola da tutto e tutti. Il Sindaco Pizzi ha cominciato a fare questo sparando a zero sul governo della Regione Piemonte, lo stesso governo di centrodestra che lo ha condotto in coalizione alla elezione a Primo Cittadino di Domodossola 5 anni fa. Ora il Sindaco Pizzi disprezza tutto e tutti e vuole tentare un governo in autonomia che isolerà Domodossola dal resto del Mondo. Purtroppo Pizzi ci indica che l’ebrezza non è solo un fenomeno legato al volo, lo è anche di terra. I cittadini domesi devono sapere che il loro Sindaco si sente come l’Onnipotente e che vuole, da solo, cambiare il Mondo. I partiti della coalizione prendono atto oggi del fatto che Pizzi alla delegazione composta da Panza per Lega, Cristina per Forza Italia e Tandurella per Fratelli di Italia ha comunicato di candidarsi senza la coalizione di centrodestra. I cittadini domesi devono sapere questo e devono sapere soprattutto che Pizzi vuole isolare Domodossola tentando di fare terra bruciata intorno a lui. Così il Sindaco uscente ha deciso e i Partiti non staranno certamente a subire, Forza Italia si sta organizzando per il rispetto del proprio elettorato.



Coordinamento provinciale Forza Italia VCO