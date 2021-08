Domodossola, il candidato sindaco Ricci: “Con Pizzi Domodossola rischia di restare senza ospedale e senza futuro”

La divisione tra il sindaco Pizzi ed i partiti di centrodestra è soltanto l’ultimo episodio di una commedia che purtroppo rischia di trasformarsi in tragedia per i cittadini domesi.

La politica di destra vede da una parte un sindaco che ha fondato la sua carriera sull’appartenenza partitica, rinnegata ora che si sente impotente sulla questione ospedale, e dall’altra una serie di partiti che sarebbero stati disponibili a tutto pur di correre insieme al sindaco uscente.

Intanto però vengono allo scoperto le promesse insostenibili fatte dalla giunta regionale a trazione leghista e sventolate dal sindaco Pizzi come vittorie, che ora, grazie alle loro liti e accuse, svaniranno definitivamente.

Il rischio di trovarsi senza ospedale o con un ospedale senza futuro, dovesse vincere le elezioni Pizzi, è altissimo. A voglia a condividere imbarazzanti leoni su facebook, a chiamare a raccolta sindaci e cittadini: o Pizzi si fa nominare assessore alla sanità oppure le sue grida non serviranno a nulla se non a perdere ulteriore tempo ed affossare ancora di più il futuro sanitario di una città che è già stata presa in giro troppo a lungo.

Per questo noi abbiamo un progetto chiaro e sostenibile: un’organizzazione sanitaria che cambi completamente paradigma, che porti grandi investimenti nelle zone più svantaggiate geograficamente come Domodossola, che mantenga la vocazione generalista degli ospedali di provincia ma che veda anche la creazione di alcuni reparti di eccellenza, che spinga i professionisti a trasferirsi in periferia grazie a strutture e stipendi adeguati e che attiri pazienti anche da fuori zona. Solo così si può ovviare all’innegabile problema geo-demografico che affligge la nostra provincia, popolosa come un quartiere di Torino, ottenendo i tanto richiesti “numeri” che rendono sicuro un reparto.

Il candidato Sindaco della lista DomoDomani

Gabriele Ricci