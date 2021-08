Questa notte il primo volo operativo in notturna dalla piazzola 'Venanzi' FOTO E VIDEO

Alla 1.20 della notte del 19 agosto, l’elicottero Agusta Westland AW139 ha eseguito il primo atterraggio in notturna in uno scenario operativo alla piazzola ‘Pietro Venanzi’ , in via Piave a Domodossola.

L’aeromobile è partito dalla base all’aeroclub di Torino per raggiungere Domo dove un’ambulanza del Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola era in attesa per trasportare il medico e l’infermiere all'ospedale San Biagio, dove un paziente in gravi condizioni era in attesa di essere trasportato a Novara.

Alla 1.55, una volta eseguito il trasbordo del paziente dall’ambulanza, l’elicottero è decollato alla volta di Novara, dove è atterrato alle 2.20 circa facendo raggiungere il paziente l’Ospedale Maggiore della Carità, dove era atteso per le cure specialistiche.