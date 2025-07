Controlli nel weekend: sette denunce, sette patenti ritirate e tre segnalazioni per droga

Fine settimana di controlli straordinari in tutta la provincia da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania, impegnati in un’attività di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alla guida in stato di alterazione da alcol e droga.

Il bilancio complessivo è di sette persone denunciate, sette patenti ritirate e tre segnalazioni alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

Nel Verbano, i Carabinieri della Compagnia di Verbania hanno denunciato due automobilisti – uno a Gravellona Toce e uno a Verbania – che si sono rifiutati di sottoporsi al drug test. In entrambi i casi è scattata la denuncia penale e il ritiro della patente.

Due casi di guida in stato di ebbrezza si sono verificati in Valle Anzasca e a Premosello Chiovenda: nel primo caso un 30enne guidava con un tasso alcolemico di 1,63 g/l, nel secondo un 50enne è risultato positivo con 1,43 g/l. Anche per loro è scattata la denuncia e la sospensione della patente. A Mergozzo, un 40enne è stato fermato con un tasso di 0,72 g/l e segnalato alla Prefettura, sempre con ritiro della patente.

Due giovani, entrambi ventenni, controllati rispettivamente a Brovello Carpugnino e a Verbania, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina: per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntori.

In Ossola, invece, i Carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno fermato tre persone – di 24, 44 e 48 anni – tra i comuni di Domodossola e Crevoladossola, tutte risultate positive al drug test. Anche in questi casi è stata formalizzata la denuncia per guida sotto l’influenza di stupefacenti e il conseguente ritiro del documento di guida.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.