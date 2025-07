Perdura da ormai due giorni il black out telefonico in alcune parti di Villadossola. Telefoni muti e alla richiesta di chiarimenti sul sito di Tim appare la scritta ''Guasto generalizzato nella tua zona''.

E' bastato un temporale, quello di martedì pomeriggio - per altro non eccezionale come maltempo - per far saltare i collegamenti telefonici di Tim. Collegamenti che oggi, dopo 48 ore, non sono ancora stati ripristinati.