Grave incidente in montagna sopra Premia, in Valle Antigorio. Un uomo di 88 anni, mentre percorreva un sentiero, è precipitato in un dirupo per circa 40 metri.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi. L’anziano è stato recuperato in condizioni critiche e trasportato in ospedale in codice rosso.