Truffa online con finta tenda da auto: due denunciati dai Carabinieri di Bannio Anzino

I Carabinieri di Bannio Anzino hanno denunciato un uomo ed una donna residenti in Campania che avevano postato un annuncio di vendita di una tenda per auto sul marketplace di un noto social network.

Il compratore, residente in questa provincia, dopo aver trovato interessante l’annuncio ha contattato il venditore tramite i canali ufficiali. Quest’ultimo ha fornito un numero di telefono con cui scambiarsi messaggi più agevolmente e l’IBAN sul quale eseguire il bonifico di 500 euro. Dopo una veloce trattativa la vittima ha eseguito il pagamento, mentre la controparte ha promesso la spedizione della merce il giorno successivo.

A distanza di qualche giorno, non solo la merce non è arrivata, ma ogni tentativo di contattare il venditore è stato inutile. Constatato di essere stato vittima di una truffa, l’uomo ha sporto denuncia ai Carabinieri che non hanno impiegato molto a risalire all’uomo, un 38 enne dimorante in provincia di Napoli, intestatario del numero telefonico utilizzato per lo scambio dei messaggi e una donna, 32 enne, intestataria del conto corrente su cui è stato effettuato il bonifico. Entrambi non sono nuovi a questo tipo di truffe.