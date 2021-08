Emergenza Afghanistan, i Comuni guidati dal Pd aprono ai profughi

Il Partito Democratico si appella ai Comuni perché diano accoglienza ai profughi afghani e alle loro famiglie in fuga dal loro paese. In Piemonte rispondono "presente" circa in venti, tra cui i capoluoghi di provincia Cuneo e Verbania. Nel torinese, l'ok arriva da Moncalieri, Collegno, Grugliasco, Chieri, Settimo e Piossasco.

"Le immagini provenienti dall’Afghanistan non possono lasciarci indifferenti", scrive il Pd in una nota, "Le responsabilità dell’Occidente sono purtroppo evidenti. Ora quegli stessi Paesi occidentali devono evitare ad ogni costo una devastante crisi umanitaria. Lo devono anzitutto al popolo afghano, alle donne e ai bambini che vedono infrangersi le loro speranze di libertà di fronte al regime talebano". Da qui l'invito all'accoglienza: "In queste ore stiamo sollecitando tutti i sindaci e le sindache piemontesi, dei capoluoghi e dei piccoli comuni, ad attivarsi per supportare una politica di accoglienza coordinata a livello nazionale ed europeo, rivolta innanzitutto a chi ha collaborato con noi in questi anni e nutre fondati dubbi sull’atteggiamento talebano. Uno sforzo che dovrà essere sostenuto, anche economicamente, dal Governo con risorse dedicate".