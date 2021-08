Traduzioni: quando è necessario richiederne una

Pensi alle traduzioni e credi non ne avrai mai bisogno, per una serie di convinzioni tue personali e spesso infondate. Poi arriva il giorno in cui decidi di andare a vivere all'estero e vuoi tradurre il tuo curriculum, hai bisogno di tradurre un testo legale oppure medico o ancora, scegli di aprire una tua azienda o P.IVA e ti rendi conto che spostare a livello internazionale la tua impresa diventa quasi d'obbligo.

Se ti stai domandando perché richiedere una traduzione professionale quando puoi occupartene tu che quella lingua la parli abbastanza, lascia che ti spieghi una cosa. Soprattutto se ti serve per motivi lavorativi, non basta saper parlare un po’ una lingua, occorre padroneggiarla alla perfezione in tutte le sue sfaccettature. Non dimenticare poi che spesso hai bisogno di tradurre un testo in più lingue. In questo caso un servizio perfetto è quello di espresso translations.

Quando richiedere un servizio professionale di traduzione

Mai prendere sotto gamba l’importanza di una traduzione. Te lo dimostrano nello specifico i 5 punti qui sotto. Sono solo degli esempi e i motivi per cui potresti richiederne uno sono praticamente infiniti. Oltre a evitare il fai da te, diffida anche di aziende non certificate e che non possono garantirti un servizio professionale!

1. Quando non sai la lingua alla perfezione

Almeno che non padroneggi alla perfezione la lingua nella quale devi tradurre, è senza dubbio meglio optare per un traduttore professionale. In questo modo eviti qualsiasi possibile errore. Se invece non conosci proprio la lingua invece diventa essenziale perché di certo non puoi affidarti a un traduttore automatico!

2. Quando hai bisogno di tradurre in più lingue

Non sono poche le situazioni in cui si presenta tale esigenze. Basta pensare a quando vuoi espandere il mercato per la tua azienda e hai bisogno di tradurre l’intero sito internet, tutti i contratti e i modelli di preventivo nelle lingue di riferimento.

3. Per questioni lavorative

Quando hai un business tutto tuo hai bisogno di accedere a servizi veloci ed affidabili. Non hai tempo di tradurre tu stesso ogni documento e probabilmente, non hai l'interesse di assumere un traduttore all'interno della tua azienda. Possono servirti ad esempio traduzioni commerciali, oppure traduzioni per gli uffici delle risorse umane o ancora vuoi traduzioni nel settore pubblico o negli eventi.

4. Per questioni private

Non importa essere i titolari di un'azienda per aver bisogno di ricorrere a delle traduzioni. Potresti per esempio aver bisogno di far tradurre la cartella clinica da parte di un traduttore medico. In questo modo non solo ottieni delle traduzioni altamente professionali ma allo stesso tempo sei anche sicuro di avere dalla tua una persona che gestisce tutto con la massima riservatezza e professionalità. Oppure potresti aver bisogno di far tradurre una tua ricerca scientifica oppure una traduzione giurata di atti di medicina.

Puoi un giorno aver bisogno di far tradurre un contratto legale, oppure un brevetto per proteggere la tua proprietà intellettuale o ancora un atto legale o un'asseverazione.