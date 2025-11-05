Stockalperturm, il fascino della tradizione vallesana nella torre del Sempione

Nel cuore di Gondo, a pochi minuti dal confine italiano, il ristorante Stockalperturm continua a incantare chi cerca un’esperienza autentica e suggestiva. Ospitato nella maestosa torre seicentesca costruita da Kaspar Stockalper, il locale è oggi un luogo dove storia e gastronomia si incontrano in un’atmosfera intima, calda e accogliente.

Protagonista indiscussa della nuova stagione è la raclette del Sempione, preparata secondo la tradizione vallesana e realizzata esclusivamente con il formaggio della Latteria di Simplon Dorf. Servita nel tipico stile svizzero, con patate novelle, giardiniera di verdure e un calice di vino, è una delizia che riporta alle radici di un territorio autentico e generoso.

Accanto alla raclette, il menu degustazione da 39 euro (o 39 franchi svizzeri) offre anche un antipasto di carne secca, la fonduta con crostini di pane e, per chi preferisce altri sapori, la carne sulla pietra ollare. Una proposta completa, capace di soddisfare ogni palato, con la qualità e la cura che da sempre contraddistinguono la gestione italiana dello Stockalperturm.



Novità dell'autunno 2025 sono i piatti “conviviali”, come la Fondue Chinoise, la Fondue Bourghignonne oppure la piemontese Bagna Cauda.

La cantina in pietra, con le sue volte antiche e la luce soffusa, è l’ambiente ideale per una cena romantica o una serata tra amici, immersi nella storia e nel calore della montagna. E per chi desidera fermarsi più a lungo, il ristorante offre camere accoglienti e curate, perfette per un pernottamento dopo cena o per un weekend rilassante al confine tra Italia e Svizzera.

Le prenotazioni per il cenone di Capodanno sono già aperte: un’occasione unica per salutare il nuovo anno tra sapori autentici, buon vino e l’atmosfera magica della torre del Sempione.

Stockalperturm – Ristorante & Hotel

Gondo, Svizzera – a 15 minuti da Domodossola

tel. +41 27 979 25 50

WhatsApp +41 77 210 79 34

www.hotel-stockalperturm.ch