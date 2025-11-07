Vco, positivo per il secondo mese consecutivo il mercato delle due ruote a motore

E’ stato positivo anche nel Vco, per il secondo mese consecutivo, il mercato delle due ruote a motore, che nel corso del 2025 ha chiuso per quattro volte con il segno più. Ottobre ha registrato in Piemonte 25.355 unità vendute, corrispondenti a una crescita dell’1,09%. L'andamento dei singoli comparti rispecchia un trend che si è consolidato nel corso dell’anno, con gli scooter che hanno tirato il mercato grazie a un incremento del 9,8% e 14.985 unità vendute, e le moto che invece hanno segnato il passo facendo registrare una flessione del 9,59%, per un totale di 8.942 veicoli immatricolati.

Incassano un altro segno meno i ciclomotori, che hanno lasciato sul terreno 7,57 punti percentuali e hanno messo in strada 1.428 mezzi. Nel secondo semestre il mercato delle due ruote, Verbano Cusio Ossola compreso, ha così parzialmente recuperato il pesante passivo della prima parte dell’anno (-10% ad aprile) della prima parte dell’anno.