Il legno massello può essere utilizzato per produrre degli ottimi infissi di legno massello, in tantissime essenze di legno diverse. Ma di che cosa si tratta? Se desideriamo acquistare questo genere di prodotto adottando come materiale in legno, si spalancano davanti a noi due possibilità: l’acquisto di infissi di legno massello e l’acquisto di infissi di legno lamellare.

Il legno massello e, detto con grande semplicità, una porzione di legno unica, ricavata direttamente dal tronco dell’albero dell’essenza desiderata. A un contenuto di umidità che lo rende un po’ meno stabile, e a volte è possibile intravedervi delle piccole fessure. E sicuramente ha un aspetto molto naturale, ed è particolarmente apprezzato da tutti coloro che amano gli infissi di legno massello per l’effetto che riesce a regalare a una stanza. Invece, gli infissi di legno lamellare sono completamente diversi perché si utilizza un legno che in sede di produzione è già stato incollato in diversi strati, in modo da rendere questo tipo di materiale più stabile e anche più omogeneo. Per quanto riguarda questo prodotto in genere è più costoso, perché c’è una maggiore lavorazione. Se invece si vuole sapere qual è la differenza tra il legno massello e il legno massiccio, semplicemente il secondo contiene anche la parte più tenera del tronco dell’albero.

Una cosa che va assolutamente tenuto in conto è che la naturalità che connota in legno massello determina alcune sue modifiche nel corso del tempo, perciò si rivela un pochino meno stabile del legno lamellare.

Infissi di legno massello: che tipi di finestre possono venire realizzate?

Sicuramente gli infissi di legno massello sono tra i più belli che è possibile reperire sul mercato. Si tratta di prodotti che hanno un aspetto molto naturale, e che riescono ad adattarsi a tantissimi ambienti diversi, andando a impreziosirli e facendoli salire di valore. Il prezzo può essere suscettibile di tantissime variazioni diverse.

In primis è bene dire che gli infissi di legno massello sono un po’ più economici degli infissi di legno lamellare, e questa è già una buona discriminante come punto di partenza. Ma bisogna anche considerare quali generi di lavori si vogliono andare a effettuare sugli infissi, per esempio verniciatura, costruzione di finestre su misura, magari particolarmente grandi eccetera.

Le essenze incidono molto in sede di preventivo, perché dipende dal tipo di legno massello che si vuole utilizzare.

Tra le tipologie di materiali più scelte dei clienti ci sono sicuramente il pino, il castagno, il rovere, il cipresso, il larice, l’abete, il douglas e anche molti altri. Per una finestra completa non devono sicuramente passare in secondo piano il tipo di modello di serramenti, che ha dei costi diversi, ma persino la qualità dei vetri che si deciderà di inserire.

Dei buoni infissi devono garantire un isolamento termico ottimale, una difesa dall’inquinamento acustico esterno all’abitazione, perciò è possibile scegliere di andare ad inserire dei doppi o dei tripli vetri termici.

Sicuramente a fare un colloquio preventivo con un esperto di infissi di legno massello può contribuire a farci fare la scelta giusta.