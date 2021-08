Chiusa per lavori la galleria di Pontemaglio

Sono ripresi i lavori alla galleria di Pontemaglio, lungo la Statale 659 della Valle Antigorio e Formazza, dopo la pausa programmata da Anas nelle settimane centrali di agosto per consentire un più comodo afflusso di turisti.

Nella galleria i tecnici stanno adeguando l’impianto antincendio e stanno sistemando l’impianto elettrico e sostituendo i vecchi punti luce con le nuove lampade Led, ottenendo un'illuminazione nettamente migliore, sia dal punto di vista della visibilità che da quello del consumo energetico.

Al termine dei lavori, la galleria verrà interamente ripulita. In totale l’investimento per la messa in sicurezza sarà di circa 2 milioni e mezzo d’euro.

Con la galleria chiusa in entrambe le direzioni, il traffico viene deviato lungo la Provinciale sino alla conclusione dei lavori, prevista per dicembre.