Domodossola, il candidato sindaco Ricci: “Il futuro occupazionale della città assente dal dibattito elettorale”

In questa strana campagna elettorale, notiamo una mancanza di dibattito costruttivo per la città. Vorremmo aprire quindi una discussione su un tema che riteniamo fondamentale: nello scenario odierno, una delle grandi problematiche che affliggono la nostra città è la mancanza di prospettive lavorative per le nuove generazioni.

Una città che sotto un bel vestito, anche se limitato al centro, nasconde un preoccupante deficit di competitività ed innovatività del tessuto economico, che porta i nostri giovani ad abbandonarla (sembra ormai costante il calo demografico), cercando un futuro migliore e più appagante o verso altre città italiane o oltre confine, e molte attività a chiudere in via definitiva. Basta fare un giro in centro per notare la quantità di serrande abbassate o di attività che aprono e chiudono nel giro di qualche mese. Non si può vivere dell’utopia del turismo come risolutore dei problemi economici: la realtà è che l’afflusso turistico (purché importante) in una località come la nostra non sarà mai sufficiente, da solo, per sostenere un’intera città.

Come gruppo che si candida ad amministrare Domodossola, la prima risposta che vogliamo dare riguarda proprio la creazione di posti di lavoro direttamente a Domodossola, per consentire ai nostri ragazzi di crearsi un futuro nelle valli che amano e svolgere le professioni per cui hanno studiato a pochi passi da casa.

Non basta urlare al depredamento, bisogna saper agire facendo proposte innovative, legandosi alle opportunità del momento, che concernono la digitalizzazione ed il lavoro a distanza.

Una delle nostre idee, che concretizzeremo una volta eletti, riguarda la riqualificazione dell’area ex macello, in via De Gasperi, che deve diventare, unita ai giardini pubblici di via Trieste, il polo professionale della Città. Cinquanta piccoli uffici da 15 metri quadri l’uno, dotati di connessione internet FTTH, da affittare a prezzo calmierato (esempio: 50 €/mese) ai giovani che si affacciano ad una professione (avvocati, geometri, architetti, ingegneri, ecc..) e che non possono permettersi di sostenere i costi di un locale proprio. Ma non solo, anche uffici da affittare a chi deve fare smart working e che non si sente a suo agio a casa. Infine, l’obiettivo forse più ambizioso è quello di affittare ad aziende che spostano a Domodossola i propri dipendenti, sfruttando l’ottima qualità della vita, per avere personale soddisfatto, rilassato e appagato, così da aprire un canale di attrattività che porti anche altre aziende ad investire in città.

Ma la nostra proposta lavorativa non si ferma qui: vogliamo infatti sostenere coloro che decidono di investire in città su tematiche innovative e con una prospettiva imprenditoriale, pensando a sgravi contributivi e altre agevolazioni cui accedere tramite bandi di concorso.

Solo cercando di risolvere il problema lavoro e costruendo un indotto correlato si potrà sviluppare una città che, se non è in grado di dare un futuro ai propri giovani, è destinata a morire.

Il candidato sindaco delle lista DomoDomani Gabriele Ricci