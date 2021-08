Aperte le iscrizioni per i corsi di lingue della Soms di Domo

Per favorire sempre di più la fruizione dei corsi, viste le richieste ed il costante successo dell'iniziativa, sono state ulteriormente incrementate le ore di insegnamento, mentre i giorni di lezione e gli orari verranno concordati con i corsisti, proprio per andare incontro il più possibile alle esigenze di tutti.

Per i corsi di Tedesco di livello A1 e A2, sarà inoltre data la possibilità di svolgerli in modo intensivo, in un solo anno.

Gli incontri propedeutici con l'insegnante Thomas Richter si terranno presso il Salone storico della Sede sociale in Via Teatro n. 1, sabato 4 settembre alle ore 18,00 per il tedesco e alle 19,00 per l'inglese. Gli incontri verranno ripetuti anche lunedì 6 settembre alle ore 20,00 per il tedesco ed alle 21,00 per l'inglese.