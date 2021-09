Carlo Valentini si candida con Coraggio Domodossola a sostegno di Maria Elena Gandolfi

Non si candiderà con una sua lista, ma correrà nella lista Coraggio Domodossola. Carlo Valentini, ex presidente del consiglio domese ed ex esponente della Lega cittadina e ossolana alla fine correrà con il centro destra. Lo farà in una delle liste a sostegno di Maria Elena Gandolfi.

Ecco i nomi della lista Coraggio Domodossola

Chiara Anchisi, Natalia Bocchese, Luca Colini, Mariana Eliza Florea, Monica Fornari, Candido Giorgis, Antonio Luigi Paravati, Ornella Possetti, Tindaro Rao, Roberto Rizzardi, Diana Scalingi, Simonetta Siega, Cinzia Stanglino, Gabriele Valent, Carlo Valentini.