Sedici candidati consiglieri a sostegno di Antonio Ciurleo

Antonio Ciurleo ha presentato la sua lista, 'Città per tutti'. Una lista composta da 16 nomi a sostegno del ferroviere e giornalista pubblicista ossolano che nei mesi scorsi per primo annunciò la sua candidatura. Con lui anche Luca Coppa attuale consigliere di minoranza per i 5 Stelle.

Ecco la lista: Germano Margaroli, Luca Coppa, Deborah Orsi, Saggia Nucera, Antonio Cardone, Giuseppe Mario Maglio, Domenico Bruno Buggé, Elisabetta Sestito, Alessio Capocchia, Claudio Barna, Giuseppe Santopolo, Augusto Carburo, Maria Giovanna Malacrida, Giovanna Caporali, Anna Campotaro, Barbara Visca.