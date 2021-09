A Premosello Elio Fovanna guida la lista 'Punto e a capo'

Presentata sabato sera nella rinnovata cornice di Parco Chiovenda la lista civica "Punto e a capo".

Come spiegato dal candidato a sindaco Elio Fovanna il nome della lista vuole rappresentare un cambio netto rispetto all'amministrazione precedente. Fovanna, già nel 2016 aveva corso per la poltrona di primo cittadino, ma fu sconfitto da Giuseppe Monti per 59 voti.

"Tutti insieme abbiamo convenuto di mettere un punto fermo al modo di amministrare la cosa pubblica: discontinuità con le modalità di governo del recente passato secondo le quali pochi decidono per la comunità con esiti nefasti che sono a tutti noi ben noti" ha dichiarato l'aspirante sindaco.

Ecco i candidati consiglieri:

Roberta Varetta, Salvatore Addamo Luca Giacomo Gaetano Chessa, Anna Lisa De Regibus, Federico Fantacone, Massimo Macchi, Piera Magistris, Maddalena Manera, Davide Tonelli, Corrado Zonca.