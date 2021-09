Una vittoria, un pari e una sconfitta. La ‘prima’ di Coppa Piemonte vede la Juventus Domo sconfiggere al ‘Curotti’ il Briga nell’anticipo di sabato sera. Il 3 a 1 porta la firma dei granata Cabrini, Pesce e Trunfio. Sempre sabato il Vogogna pareggia in casa (1-1) col Valduggia. La rete dei bianco verdi è di Ingignoli.

Sconfitta (0-4) per il Piedimulera a Omegna.

In Prima Categoria invece finisce 1 a 1 tra Crevolese e Ornavassese. Segnano per i gialloblu Tanzi e per i neri Chiarello.