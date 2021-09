Cancellato il treno “della sera” Milano-Domodossola: decine di utenti del Vco infuriati sono rimasti in Centrale

E’ stato cancellato senza preavviso, una manciata di minuti prima della partenza, il Milano-Domodossola delle 19.25 di mercoledì 8 settembre (nella foto scattata in Centrale).

Si tratta, tanto per capirci, del treno che i pendolari del Vco e non soltanto loro sono soliti utilizzare per fare ritorno a casa. Una soppressione che ha colto di sorpresa molti utenti, come hanno raccontato a VcoNews due giovani 18enni: “Di ritorno da una giornata trascorsa a Bologna, eravamo in attesa del 19.25 quando, naso all’insù, ci siamo accorti che era stato improvvisamente cancellato". L’informazione è stata data verso le 19.10, dunque un quarto d’ora prima del via.

"All’ufficio informazioni dove ci siamo subito recati insieme ad altri - hanno raccontato i due verbanesi - non ci hanno saputo fornire alcuna spiegazione, ci hanno solo invitati a correre alla metropolitana per trasferirci alla stazione di Porta Garibaldi e provare a salire sul 19.46”.