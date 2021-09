Lavori sulla strada cantonale a Locarno in via ai Monti

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni comunica che, a causa di un cantiere per il risanamento fonico della pavimentazione, la strada cantonale in via ai Monti nel Comune di Locarno, sul tratto stradale Chiesa S. Antonio – Hotel Belvedere, sarà chiusa alla circolazione per la durata di 5 notti da lunedì 13 settembre a sabato 18 settembre 2021 dalle ore 20.00 alle ore 6.00.

Si consiglia di seguire i percorsi alternativi segnalati.

In caso di maltempo l’intervento sarà posticipato.

Il Dipartimento del territorio ringrazia l’utenza e la popolazione per la comprensione e la collaborazione.