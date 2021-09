Dopo un anno di sospensione torna il memorial Alessio Spadazzi

Una giornata di sport, condivisione, allegria, nel ricordo del giovane ossolano che perse la vita insieme a Camilla Valentini nell'agosto del 2017 in un terribile incidente in auto.

Ad organizzarlo i suoi amici della Cestistica, una seconda famiglia per Alessio. Il quadrangolare è in programma domani al Pala Raccagni: alle 9:45 la prima partita tra la Cestistica e la Fulgor di Promozione, a seguire Spartans Borgomanero - Novara Basket. Dopo la pausa pranzo, alle 15:30 la finalina ed alle 17:30 la finalissima.

"Per noi è una grande emozione - così il Dg della Cestistica Nicola Guerra - ricordare un amico. Oltretutto è il ritorno sul parquet dopo un anno e mezzo per i nostri ragazzi. Ci auguriamo che ci sia tanta gente: per tutti l'obbligo è di avere il green pass"