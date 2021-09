La Pro Vigezzo travolge l'Oratorio S.Vittore 4-1

Una buona Pro archivia già nel primo tempo la partita di Coppa Piemonte di 2a e 3a categoria con l'Oratorio San Vittore, rifilando in mezz'ora tre reti ed una quarta prima dello scadere.

Subito in vantaggio con il giovane Porta, i vigezzini tengono premuto il piede sull'acceleratore e subito raddoppiano con Bonzani, triplicando ancora con Lorenzo Porta prima della mazz'ora. Poco da segnalare dalle parti di Cavalli. Bene davanti i vigezzini, ma altrettanto in difesa e a metacampo; poco lo spazio per i verbanesi.

Prima del fischio del riposo arriva la quarta rete, facile facile con Porta che infila a bersaglio sguarnito, dopo uno scontro tra portiere e difensore ospite.

Da segnalare anche una traversa di Bergamaschi con una palombella da lontano.

Nella ripresa gli ospiti si vedono di più in area vigezzina. Il gol della bandiera arriva solo a partita praticamente finita, dopo uno svarione difensivo, recupera palla Tonsi e solo davanti a Cavalli lo infila.

Con due partite giocate la Pro, nella mini classifica di Coppa, è in testa a tre punti con il Gravellona S.Pietro che ha però una partita in meno. Seguono Pregliese e Oratorio S.Vittore con un punto.

Pro Vigezzo - Oratorio S.Vittore 4-1

reti: Porta, Bonzani, Porta, Porta.

Pro: Cavalli, Ferraris, Zois, Temistocle (Locatelli); Motetta, Bonzani (Moro), Ramoni, Giorgis, Porta (Bargiga), Bergamaschi. All. Mocellini.

Oratorio S.Vittore: Clemente, Ramoni, Borsa, Sanotmauro, Dellera, Ghetti, Canetto, Casaro, Tonsi, Casorati, Carlucci.