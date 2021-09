Il Novara Basket si aggiudica il memorial Spadazzi

Si è disputata domenica al Pala Raccagni la terza edizione del memorial Spadazzi, il giovane ossolano che perse la vita nell'agosto 2017 in un tragico incidente automobilistico in Val Bognanco insieme all'amica Camilla Valentini.

La Cestistica, la società nella quale Alessio era cresciuto, ha voluto ricordarlo con un bel quadrangolare cui hanno preso parte ovviamente i padroni di casa granata, la Paffoni di serie D, gli Spartans ed il Novara Basket.

Nella prima semifinale a sorpresa la squadra di coach Lodetti ha battuto la Cestistica per 73-76, in un match vibrante e a tratti acceso, anche perchè nessuno voleva perdere dopo la lunga inattività agonistica. Nella seconda semifinale Novara ha piegato San Maurizio per 79-72. Nella finalina riscatto dei ragazzi di Marchi, che si sono imposti per 73-65 sugli Spartans.

Nella finalissima l'esperienza del Novara Basket ha avuto la meglio sulla freschezza dei giovani della Paffoni, che si sono arresi per 65-72 dopo che avevano chiuso avanti il primo tempo.

Il premio di miglior giovane, in onore proprio di Alessio, è andato al lungo montenegrino della Paffoni Balsa Jokic, che ha già assaggiato il parquet in serie B nella Supercoppa ed in amichevole.

"È stata una festa per tutti noi: ricordare Alessio- le parole del presidente Nicola Guerra- è sempre un qualcosa di speciale. Ci ha fatto piacere la presenza della famiglia e la risposta del pubblico: non va dimenticato che di fatto sono quasi due anni che non c'era una partita. Grazie alle squadre che sono venute che hanno regalato un bello spettacolo ed arriverderci al prossimo anno"