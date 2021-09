In arrivo 160 milioni per riqualificare i piccoli comuni

"Sbloccato l'iter del DPCM relativo al 'Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni'". A questo risultato si è arrivati con l'interrogazione presentata dal Pd (tra i firmatari il deputato ossolano Enrico Borghi), discussa ieri in commissione Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio della Camera dei Deputati. Interrogazione con la quale si chiedeva lo sblocco dei provvedimenti attuativi di spesa della legge, essendo trascorsi ormai 4 anni dalla data di approvazione della legge. Il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Teresa Bellanova, ha evidenziato che "i competenti uffici del MIMS hanno già predisposto una nota metodologica per l'individuazione dei criteri di selezione dei progetti e di attribuzione dei punteggi per ciascuna tipologia di intervento, da inserire nei bandi pubblici che saranno predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri".

Il deputato Enrico Borghi ha espresso soddisfazione per l'avvenuto sblocco dell'iter e ha rimarcato come "i 160 milioni che sono stanziati dalla legge possono essere importanti in questo momento storico, per sostenere i piccoli comuni dal punto di vista tecnico, amministrativo e funzionale nelle complesse fasi di attuazione del PNRR, e per questo occorre sbloccare rapidamente tali risorse per premiare i comuni che decideranno di lavorare insieme secondo i principi sanciti dalla norma medesima".