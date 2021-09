Convocato per il 29 settembre il Consiglio Comunale di Domo

E’ stato convocato per le 18.30 del 29 settembre prossimo, mercoledì, il Consiglio Comunale di Domodossola.

La riunione si svolgerà presso la sala polifunzionale “G. Falcioni” (ex Cappella Mellerio) in Piazza Rovereto.

Unico punto all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio consolidato -esercizio-2020- ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Come è noto, l’art. 38, quinto comma, del Testo Unico delle Leggi degli enti locali stabilisce che i Consigli Comunali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, debbano limitarsi ad adottare soltanto “atti urgenti e improrogabili”.

L’atto che verrà sottoposto al Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre rientra in questa fattispecie, non essendo stato prorogato il termine per l’approvazione che resta determinato nel 30 settembre.