Domosofia 2024, la soddisfazione di Pizzi: "Appuntamento importante per la città" FOTO

“Si è appena conclusa la sesta edizione di Domosofia, festival delle idee e dei saperi, e ancora a caldo, dopo questo fine settimana trascorso nella magica atmosfera del Borgo della Cultura, si conferma l’idea che questa manifestazione sia un appuntamento importante per la città”. Così il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, a pochi giorni dalla conclusione della rassegna culturale che nello scorso fine settimana ha animato la città.

“La diminuzione delle temperature non ha comunque impedito l’utilizzo degli spazi all’aperto che Domodossola offre, oltre all’accoglienza di Cappella Mellerio, Palazzo San Francesco, biblioteca civica “G. Contini” e gli auditorium Sms Floreanini e Iis Marconi-Galletti-Einaudi.

La qualità degli eventi è stata, come sempre, alta e in questo senso un ringraziamento particolare va anche allo staff organizzativo, che ogni anno si impegna con entusiasmo per fare in modo che le proposte culturali siano di spessore e che si crei un ambiente piacevole ad ogni evento”, prosegue il primo cittadino.

“La tematica del talento - come manifestazione straordinaria delle capacità umane che si esprime in tutti i campi, dall'arte allo sport, dalla scienza alla letteratura e via dicendo - ha dato la possibilità, come per i temi scelti nelle precedenti edizioni, di spaziare tra numerosi argomenti e con ospiti di grande fama per aspetti diversi: infatti – sottolinea Pizzi - dal 13 al 15 settembre la città ha ospitato personaggi noti al grande pubblico quali il critico d'arte Vittorio Sgarbi, i giornalisti Barbara Carfagna e Marino Bartoletti, il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci”.

“Ricordiamo – prosegue il sindaco - che i talk show e gli incontri sono stati moderati da Francesco Iannello e Michele Gerace, oltre a Beppe Gandolfo e Cinzia Attinà, e che Domosofia 2024 è stata organizzata in partnership con Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Ars.Uni.Vco Ets, con la collaborazione di Ultravox Editore/ Ossolanews.it, Studio specialistico ABC della dottoressa Francioli e il Centro Studi UPONtourism, con il contributo di Milanilabitare Srl e Findomo Srl. Anche nel 2024 – conclude Pizzi - Domosofia ha rappresentato un appuntamento imperdibile con la cultura nello splendido borgo domese, momento voluto fortemente dall’amministrazione comunale che a breve comincerà a lavorare per la settima edizione”.