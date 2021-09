Si è concluso con un meeting internazionale il progetto"Yes volunteering"

Il progetto Erasmus+ "Yes volunteering" promosso dalla cooperativa sociale Aurive, insieme a 5 organizzazioni europee partner, ha celebrato la sua ultima fase con un meeting internazionale online dal 23 settembre 2021.

Durante il meeting i partner del progetto hanno analizzato tutti i risultati realizzati durante gli ultimi 24 mesi di implementazione delle attività e condiviso un bilancio dell'impatto prodotto nel campo dell'educazione degli adulti.

Pur essendo finalizzato allo scambio di pratiche tra Non Profit da 8 paesi il progetto ha portato allo sviluppo di 8 risorse educative per la qualità nella gestione dei programmi di volontariato .

Tra i prodotti ad esito del progetto rientrano: 2 indagini sui bisogni di apprendimento dei volontari e sul valore delle esperienze di volontariato nel cv dei disoccupati, un toolkit con risorse educative, un toolkit con infografiche per promuovere il valore del volontariato verso il target, un ebook con linee guida per gli operatori sociali coinvolti nella gestione dei programmi di volontariato, video interviste ai portatori di interesse rilevanti nel campo del volontariato.

L'insieme dei risultati è concepito come risorsa a disposizione degli operatori sociali verso una maggiore qualità nella gestione dei programmi di volontariato; così come risorsa per aiutare i potenziali volontari a considerare il volontariato non solo per lo sviluppo personale ma anche professionale. Le informazioni e i prodotti sviluppati aiuteranno il team del progetto Erasmus+ Ka2 "Yes volunteering" ad aggiornare le loro pratiche, trovando il modo migliore per utilizzare il volontariato come strumento per soddisfare le esigenze di riqualificazione e inclusione di giovani e adulti. Durante l'incontro transnazionale di settembre 2021 i partner si sono anche confrontati sulle idee di follow-up, per valorizzare ulteriormente il potenziale del volontariato come strumento per l'inclusione sociale e l'empowerment delle competenze nelle persone svantaggiate. Il prossimo obiettivo della partnership sarà presentare le buone pratiche raccolte e gli strumenti realizzati agli operatori sociali locali, nazionali e attraverso le reti ufficiali Erasmus+ , come EPALE, SALTO, Erasmus Project Results Platform.

Tutte le risorse realizzate sono disponibili qui

https://yesvolunteering.weebly.com/

Yes volunteering è un progetto Erasmus+ di partenariato strategico nel settore educazione degli adulti, eguidato da Aurive con i partner: Rightchallenge (Portogallo); NOVO MESTO (Slovenia); InterAktion (Austria); Yasan Boyu Egitim Dernegi (Turchia), Deses 3 (Spagna).

https://www.facebook.com/YesVolunteering/