Crodo, compie 60 anni la Croce posta sul Sasso della Torriggia

Sabato prossimo, 2 ottobre in vetta al Sasso della Torriggia, sulle alture di Foppiano, sarà celebrata, alle ore 11.00, la S. Messa in occasione dei sessant'anni della posa della grande Croce metallica.



La prima Croce, in legno, era stata posata nel 1906, su iniziativa del Cav. Giovanni Leoni il Torototela.



In questi giorni sono stati eseguiti i necessari lavori per illuminare la Croce che sovrasta l'abitato di Foppiano di Crodo e domina la valle Antigorio.



In caso di maltempo la S. Messa sarà celebrata, alle ore 11.00, nella chiesetta di Foppiano.