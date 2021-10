Il Pd tenta la scalata alla poltrona di sindaco con il giovane Gabriele Ricci

Il Partito democratico, almeno in apparenza e sulla carta, sembra essere il terzo contendente alle comunali di ottobre, stretto nella morsa del centro destra, Gandolfi-Pizzi. Ma proprio per questo potrebbe essere una sorpresa. Gabriele Ricci ha solo 28 anni, è motivato, ha guidato una campagna elettorale nella quale ha portato in giro per la città il ricco programma elettorale e, così giurano i dem, è pronto a guidare la città con polso fermo e guardando al futuro.

Per conquistare Domodossola, e non potrebbe essere altrimenti data l’età, punta molto sui giovani e fa sapere loro: “Ho una visione che manca agli altri”. Tra i progetti del ventottenne c’è quello di riportare l’università in città, mentre particolare attenzione viene riservata al mondo del lavoro (un “nuovo welfare familiare”, così si legge nel documento). Ricci mira, poi, a stravolgere il piano parcheggi cittadino: serve redistribuire le aree di sosta e crearne delle nuove laddove servono. A sostenerlo, oltre al Pd, anche la lista civica “DomoDomani”.